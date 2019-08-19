В центре Курска перекроют движение
24 августа в Курске на проспекте Победы состоится акция «Военная служба по контракту – твой выбор!», организованная Министерством обороны РФ. Мероприятие приурочено к празднованию 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве.
В связи с подготовкой и проведением мероприятия несколько дней будут перекрывать движение транспорта:
по улице Карла Маркса - от улицы Рябиновой до автоцентра «Тойота Центр Курск» с 10.00 21 августа до 21.00 24 августа;
по проспекту Победы - от трибуны до Тропинки с 9.00 до 16.00 24 августа;
по улице Карла Маркса - от Светлого проезда до Тропинки с пропуском городского пассажирского транспорта – с 9.00 до 16.00 24 августа.
21, 22 и 23 августа движение троллейбусов по маршрутам №1 и № 8 будет организовано до Тропинки. 24 августа движение пассажирских автобусов из центра города до поселка Северный, ТЦ «Метро», поселка Косиново и обратно будет организовано через улицы Светлая и Фестивальная.
ИСТОЧНИК KP.RU