В центре Курска перекроют движение

СЕГОДНЯ 17:57 2019-08-19T17:57:05+03:00

Движение будут перекрывать три дня Фото: Из архива "КП"

На Победе состоится акция «Военная служба по контракту – твой выбор!»

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24 августа в Курске на проспекте Победы состоится акция «Военная служба по контракту – твой выбор!», организованная Министерством обороны РФ. Мероприятие приурочено к празднованию 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве.

В связи с подготовкой и проведением мероприятия несколько дней будут перекрывать движение транспорта:

по улице Карла Маркса - от улицы Рябиновой до автоцентра «Тойота Центр Курск» с 10.00 21 августа до 21.00 24 августа;

по проспекту Победы - от трибуны до Тропинки с 9.00 до 16.00 24 августа;

по улице Карла Маркса - от Светлого проезда до Тропинки с пропуском городского пассажирского транспорта – с 9.00 до 16.00 24 августа.

21, 22 и 23 августа движение троллейбусов по маршрутам №1 и № 8 будет организовано до Тропинки. 24 августа движение пассажирских автобусов из центра города до поселка Северный, ТЦ «Метро», поселка Косиново и обратно будет организовано через улицы Светлая и Фестивальная.

ИСТОЧНИК KP.RU