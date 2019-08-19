2019-08-19T16:50:52+03:00
Звезды

Курский драмтеатр готовит музыкальный спектакль «Щелкунчик»

На постановку выделили грант в размере 525 тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Решением экспертного жюри победителем признан Драматический театрРешением экспертного жюри победителем признан Драматический театрФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курский драматический театр им А.С. Пушкина готовит новый детский музыкальный спектакль «Щелкунчик». На новую постановку выделен грант в размере 525 тысяч рублей. Распоряжение об этом подписано в администрации Курской области.

На конкурс на создание творчески значимого проекта в области театрального искусства было подано две заявки. Театр кукол предложил постановку кукольного спектакля по сказке Яна Экхольма «Тутта Карлссон Первая и Единственная, Людвиг Четырнадцатый и др», а драмтеатр – музыкальный спектакль «Щелкунчик» по мотивам сказки Эрнста Гофмана. Решением экспертного жюри победителем признан Драматический театр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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