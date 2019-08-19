Курский драмтеатр готовит музыкальный спектакль «Щелкунчик»

СЕГОДНЯ 16:50 2019-08-19T16:50:52+03:00

На постановку выделили грант в размере 525 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Курский драматический театр им А.С. Пушкина готовит новый детский музыкальный спектакль «Щелкунчик». На новую постановку выделен грант в размере 525 тысяч рублей. Распоряжение об этом подписано в администрации Курской области.

На конкурс на создание творчески значимого проекта в области театрального искусства было подано две заявки. Театр кукол предложил постановку кукольного спектакля по сказке Яна Экхольма «Тутта Карлссон Первая и Единственная, Людвиг Четырнадцатый и др», а драмтеатр – музыкальный спектакль «Щелкунчик» по мотивам сказки Эрнста Гофмана. Решением экспертного жюри победителем признан Драматический театр.

ИСТОЧНИК KP.RU