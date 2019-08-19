На Курскую область опустится туман

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-19T16:22:20+03:00

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С вечера 19 августа и на протяжении суток в Курской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северной четверти ночью 2-7, днем 4-9 м/с. Температура ночью +10…+15 ºС, днем +23…+28 ºС. Метеорологическая дальность видимости 5000-7000 метров, при тумане 1000 метров.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана ГУ МЧС рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU