В Железнодорожном округе Курска выключат газ

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-19T15:51:35+03:00

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В связи с неотложными ремонтными работами 21 августа с 9-00 до 21-00 будет прекращена подача газа потребителям Железнодорожного округа г. Курска по улицам: Аэропортовская, Усадебная, Усадебный переулок, Воздушная, Шубина, Тенистая, Тенистый переулок, 1-я, 2-я Клюквинская, Сиреневая, Халинская, Подлесная, Агрегатная, 1-я, 2-я, 3-я Агрегатная, 1-й – 7-й Агрегатные переулки, Клубная, 1-й, 2-й Клубный переулок, 1-й, 2-й Клубный проезд, Коллективная, 1-й, 2-й 3-й Весенний переулок, 1-й, 2-й, 3-й Весенний проезд, 1-й Молодежный переулок, СНТ «Авиатор-2», СНТ «Искра», СНТ «Восход-1» участок 74-а, СНТ «Восход-2» участок 106 и населенных пунктов Курского района: п. Подлесный, СНТ «Вымпел», СНТ «Икар», СНТ «Ветеран».

ИСТОЧНИК KP.RU