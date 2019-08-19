В Курске при столкновении «Лады Гранта» и «Хонды» пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-19T12:25:39+03:00

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Авария с четырьмя пострадавшими случилась в Курске 17 августа примерно в 15.45. «Лада Гранта» по управлением 32-летнего водителя двигалась со стороны улицы Дейнеки по Сумской в направлении проспекта Клыкова. Напротив дома № 42 машина выскочила на встречку, где столкнулась с «Хондой». Иномаркой управлял 48-летний мужчина.

Как сообщили в региональном УМВД, в результате ДТП пострадали водитель «Лады» и две ее пассажирки 42 и 9 лет, а также 17-летняя девушка в «Хонде». В причинах и обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU