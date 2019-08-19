В Курске разыскивают водителя, сбившего велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-19T12:03:30+03:00

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Авария с велосипедистом случилась в Курске в субботу, 17 августа. Примерно в 22:30 на улице Октябрьская, напротив дома 80а, неустановленный водитель на неизвестном автомобиле сбил 42-летнего велосипедиста. Мужчина самостоятельно обратился в медучреждение. А владелец машины скрылся с места ДТП.

Правоохранители просят свидетелей аварии связаться с ними по телефонам дежурной части ГИБДД по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.

Очевидцев еще одного ДТП в Курске ищут полицейские. 18 августа примерно в 1:30 неустановленный водитель на «Рено Меган» двигался со стороны ул. Кавказкой в направлении ул. Пучковка. Напротив дома № 53 по улице Пучковка автомобилист наехал на бордюр, после чего машина перевернулась. В результате аварии пострадала 27-летняя девушка-пассажир. Водитель с места происшествия скрылся.

Курян, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить данные по телефонам дежурной части областного ГИБДД: 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU