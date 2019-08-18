В Курске пропал 36-летний мужчина с татуировками на руках

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-18T11:00:10+03:00

Последний раз его видели четыре дня назад

Изменить размер текста: A A

36-летний мужчина пропал в Курске четыре дня назад. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" (Курск), последний раз Александра Галатова видели 14 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост Александра - 190 см. У мужчины худощавое телосложение, темно-русые с проседью волосы, зеленые глаза. Из особых примет: татуировка на левом предплечье и на запястье правой руки. В день пропажи был одет в бело-синие шорты и черные шлепанцы.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Галатова, связаться с ними по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU