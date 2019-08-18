Пожарные спасли из огня двух жительниц Курска
Пожар в двухэтажном многоквартирном доме случился в Курске на улице Энергетиков в ночь на 18 августа. О ЧП сообщили соседи в 00.56, через две минуты спасатели были на месте. Чтобы попасть в загоревшуюся квартиру, сотрудникам МЧС пришлось демонтировать входную дверь. Внутри находилась 78-летняя хозяйка жилья и ее 43-летняя дочь. С признаками отравления угарным газом женщин доставили в лечебное учреждение. Пожилой курянке госпитализация не потребовалась. Также пожарные эвакуировали 11 жильцов этого подъезда. Никто из них не пострадал.
Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, возгорание ликвидировали за 10 минут. В квартире оказались повреждены мебель и личные вещи. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU