2019-08-18T10:48:15+03:00
Происшествия

Пожарные спасли из огня двух жительниц Курска

Квартира загорелась в ночь на воскресенье
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: ГУ МЧС по Курской области.фото: ГУ МЧС по Курской области.
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Пожар в двухэтажном многоквартирном доме случился в Курске на улице Энергетиков в ночь на 18 августа. О ЧП сообщили соседи в 00.56, через две минуты спасатели были на месте. Чтобы попасть в загоревшуюся квартиру, сотрудникам МЧС пришлось демонтировать входную дверь. Внутри находилась 78-летняя хозяйка жилья и ее 43-летняя дочь. С признаками отравления угарным газом женщин доставили в лечебное учреждение. Пожилой курянке госпитализация не потребовалась. Также пожарные эвакуировали 11 жильцов этого подъезда. Никто из них не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, возгорание ликвидировали за 10 минут. В квартире оказались повреждены мебель и личные вещи. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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