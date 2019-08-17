По Курской области проходит велопробег

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-17T11:56:31+03:00

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На проспекте Победы стартовал велопробег «Курская дуга - 2019». Участников приветствовали почетные гости – заместитель Губернатора Курской области Екатерина Харченко и заместитель главы администрации города Владимир Гребенкин.

Участниками велопробега стали не только жители города, но и гости из соседних регионов, а также один представитель города Екатеринбург. Общая протяженность маршрута, по которому будут двигаться велосипедисты, составляет 180 км.

ИСТОЧНИК KP.RU