2019-08-17T11:56:31+03:00
Спорт

По Курской области проходит велопробег

Участники проедут по местам боевой славы
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Фото: Администрация Курской областиФото: Администрация Курской области
Изменить размер текста:

На проспекте Победы стартовал велопробег «Курская дуга - 2019». Участников приветствовали почетные гости – заместитель Губернатора Курской области Екатерина Харченко и заместитель главы администрации города Владимир Гребенкин.

Участниками велопробега стали не только жители города, но и гости из соседних регионов, а также один представитель города Екатеринбург. Общая протяженность маршрута, по которому будут двигаться велосипедисты, составляет 180 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске пройдет Фестиваль уличного кино
В Курске по факту гибели в реке подростка возбудили уголовное дело
Курскую область посетил Игорь Щеголев
В Курск привезли последний электробус
16 августа в Курске на Школьной перекроют движение
Под Курском «Нива» выехала под КамАЗ
В Курской области пройдет хлебный фестиваль
В Курске на проспекте Победы установили вертолет
Под Курском дотла сгорел деревянный дом
В музее Курской битвы открывается новая экспозиция
17 августа в Курске на улице покажут кино
В Курске осудили водителя фуры, по вине которого погибли два человека
В Курске пройдут отключения электроэнергии
В Курске выбрали лучшую форель
Под Курском полицейские сожгли коноплю
В Курской области строят еще один животноводческий комплекс
В Курске открылась выставка «Курск 2032»
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных