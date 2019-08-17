2019-08-17T11:29:47+03:00
Звезды

В Курске пройдет Фестиваль уличного кино

Он состоится в 18.00 перед «МегаГринном»
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программуОрганизаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу
Изменить размер текста:

17 августа в Курске на площади перед «МегаГринном» состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Жители Курска смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.

Мероприятие стартует в 18.00. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита.

В этом году организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу, которой нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды «большого» кино.

В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По Курской области проходит велопробег
В Курске по факту гибели в реке подростка возбудили уголовное дело
Курскую область посетил Игорь Щеголев
В Курск привезли последний электробус
16 августа в Курске на Школьной перекроют движение
Под Курском «Нива» выехала под КамАЗ
В Курской области пройдет хлебный фестиваль
В Курске на проспекте Победы установили вертолет
Под Курском дотла сгорел деревянный дом
В музее Курской битвы открывается новая экспозиция
17 августа в Курске на улице покажут кино
В Курске осудили водителя фуры, по вине которого погибли два человека
В Курске пройдут отключения электроэнергии
В Курске выбрали лучшую форель
Под Курском полицейские сожгли коноплю
В Курской области строят еще один животноводческий комплекс
В Курске открылась выставка «Курск 2032»
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных