В Курске пройдет Фестиваль уличного кино

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-17T11:29:47+03:00

Он состоится в 18.00 перед «МегаГринном»

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17 августа в Курске на площади перед «МегаГринном» состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Жители Курска смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.

Мероприятие стартует в 18.00. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита.

В этом году организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу, которой нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды «большого» кино.

В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

ИСТОЧНИК KP.RU