Курскую область посетил Игорь Щеголев

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-16T14:07:00+03:00

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В ходе рабочей поездки в Курскую область полпред президента Игорь Щеголев посетил археологические раскопки около хутора Выдрин Большесолдатского района. Там исследователям удалось поднять из земли артефакты, относящиеся к III – IV векам.

Фото: Администрация Курской области

Археологи продемонстрировали найденные золотой слиток, шлем, элементы керамики и ювелирных украшений. После завершения экспедиций их направят на изучение для определения целесообразности дальнейших работ в 2020 году.

Фото: Администрация курской области

Игорь Щеголев поздравил археологов с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 15 августа, и пожелал им удачи в их кропотливом труде.

ИСТОЧНИК KP.RU