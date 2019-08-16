2019-08-16T14:07:00+03:00
Политика

Курскую область посетил Игорь Щеголев

Полпред президента осмотрел археологические раскопки
Яна ШЕЛЕСТ
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Фото: Администрация Курской областиФото: Администрация Курской области
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В ходе рабочей поездки в Курскую область полпред президента Игорь Щеголев посетил археологические раскопки около хутора Выдрин Большесолдатского района. Там исследователям удалось поднять из земли артефакты, относящиеся к III – IV векам.

Фото: Администрация Курской области

Фото: Администрация Курской области

Археологи продемонстрировали найденные золотой слиток, шлем, элементы керамики и ювелирных украшений. После завершения экспедиций их направят на изучение для определения целесообразности дальнейших работ в 2020 году.

Фото: Администрация курской области

Фото: Администрация курской области

Игорь Щеголев поздравил археологов с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 15 августа, и пожелал им удачи в их кропотливом труде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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