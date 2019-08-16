Курскую область посетил Игорь Щеголев
В ходе рабочей поездки в Курскую область полпред президента Игорь Щеголев посетил археологические раскопки около хутора Выдрин Большесолдатского района. Там исследователям удалось поднять из земли артефакты, относящиеся к III – IV векам.
Фото: Администрация Курской области
Археологи продемонстрировали найденные золотой слиток, шлем, элементы керамики и ювелирных украшений. После завершения экспедиций их направят на изучение для определения целесообразности дальнейших работ в 2020 году.
Фото: Администрация курской области
Игорь Щеголев поздравил археологов с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 15 августа, и пожелал им удачи в их кропотливом труде.
ИСТОЧНИК KP.RU