2019-08-16T11:53:36+03:00
Общество

16 августа в Курске на Школьной перекроют движение

«МегаГринн» разыграет миллион рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Постановление подписано в АдминистрацииПостановление подписано в Администрации
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16 августа вечером «МегаГринн» разыграет мегаприз -миллион рублей. В связи с этим с 16.00 до 20.00 закрывается движение автотранспорта по улице Школьной на участке от Карла Маркса до дома № 66/16 по улице Школьной.

Движение автобусов по маршрутам № 204, 61 будет организовано по улицам Школьной, Ломакина, маршруту № 39 - по улице Ломакина и далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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