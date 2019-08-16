16 августа в Курске на Школьной перекроют движение
«МегаГринн» разыграет миллион рублей
Постановление подписано в Администрации
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16 августа вечером «МегаГринн» разыграет мегаприз -миллион рублей. В связи с этим с 16.00 до 20.00 закрывается движение автотранспорта по улице Школьной на участке от Карла Маркса до дома № 66/16 по улице Школьной.
Движение автобусов по маршрутам № 204, 61 будет организовано по улицам Школьной, Ломакина, маршруту № 39 - по улице Ломакина и далее по маршруту.
ИСТОЧНИК KP.RU