Под Курском дотла сгорел деревянный дом
Пожар произошел в Фатежском районе
Дом сгорел дотлаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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16 августа в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Суходол Фатежского района. На место происшествия выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 45, полиция, скорая и работники электросетей.
Огонь локализовали в 05:21, ликвидировали в 05:29. Деревянный дом размерами 10х10 метров сгорел полностью.
В ликвидации пожара принимали участие 24 человек и десять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU