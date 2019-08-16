Под Курском дотла сгорел деревянный дом

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-16T09:23:32+03:00

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16 августа в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Суходол Фатежского района. На место происшествия выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 45, полиция, скорая и работники электросетей.

Огонь локализовали в 05:21, ликвидировали в 05:29. Деревянный дом размерами 10х10 метров сгорел полностью.

В ликвидации пожара принимали участие 24 человек и десять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU