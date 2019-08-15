В музее Курской битвы открывается новая экспозиция

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-15T17:03:57+03:00

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20 августа в 11:00 в музее Курской битвы состоится торжественное открытие экспозиции, посвященной 76-й годовщине победы Красной Армии на Курской дуге. Выставку организовал поисковый отряд «Курган». Экспозиция состоит из трех разделов, посвященных артиллеристам, летчикам и партизанам, сражавшимся на Курской дуге, выделен также отдел военного быта.

Особое место занимают находки поискового отряда на местах сражений на Северном фасе Курской - личные вещи, предметы амуниции и снаряжения солдат и офицеров Красной армии и вермахта. Всего более двух тысяч экспонатов и сотни малоизвестных фотографий военных лет.

Интерес представляет самый крупный экспонат музея — макет 45-мм пушки, собранный из подлинных деталей, найденных в 2018 году на поле сражения рядом с останками четырех артиллеристов.

Музей расположен по адресу: город Курск, 2-й Литовский переулок, 4б.

ИСТОЧНИК KP.RU