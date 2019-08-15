В Курске пройдут отключения электроэнергии

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-15T14:52:14+03:00

На электросетях проведут плановые работы Фото: Из архива "КП"

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 19 по 23 августа с 9-00 до 16-00:

Солнечная, д.1-70; 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Каштановые п-ки; Просторная, д. 41, 41/3; Дейнеки, д. 16,16а,16б,16в,18,18а; Ольшанского, д.10, 12,14,14а,14б; Харьковская, д.22-24; Народная, д. 1,2; Энергетиков, д.7, 9, 9а; Серегина, д.4/7, 6, 8, 10, Белгородская; д.6, Резиновая, д.14; Обоянская, д.11; Черняховского, д. 19/1, 23/1.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 19 по 23 августа с 9-00 до 16-00:

ул. Фестивальная.

Телефон для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

22 августа с 13-30 до 16-30:

Интернациональная, д. 6-40,6а,6д,8а; Театральная, д.21-57; Октябрьская, д. 31-53, Дубровинского, д. 2-34, Маяковского, д. 93а/1, 93а/2, 93а/3.

Телефон для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU