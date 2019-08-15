В Курской области строят еще один животноводческий комплекс

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-15T12:14:23+03:00

На предприятии будет более 120 рабочих мест

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В Солнцевском районе заложили животноводческий комплекс на 3,3 тысячи коров, стоимостью 3 млрд рублей. В основание комплекса установили «капсулу времени».

На предприятии будет более 120 рабочих мест со средней заработной платой 35 тысяч рублей. Объект рассчитан на 3300 коров и 3600 голов молодняка молочных пород. Завоз поголовья начнется с апреля 2020 года. Ежегодно комплекс будет производить более 36 тысяч тонн молока.

В ближайшие годы в области планируется построить еще два молочных комплекса. Это позволит региону практически в два раза увеличить производство молока относительно сегодняшнего уровня. В текущем году в планах произвести 190 тысяч тонн молока.

ИСТОЧНИК KP.RU