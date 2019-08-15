2019-08-15T11:35:53+03:00
Общество

В Курске открылась выставка «Курск 2032»

Экспозиция разместилась в краеведческом музее
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В считанные дни куряне узнают, как преобразится любимый городВ считанные дни куряне узнают, как преобразится любимый городФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В краеведческом музее Курска открылась выставка работ второго этапа архитектурного конкурса «Курск 2032». Конкурсанты представили свое видение реновации исторического центра Курска, благоустройства реки Тускарь и Боевой дачи.

На втором этапе они разработали итоговые проекты на основе своих концепций с учетом предложений, поступивших от курян на общественных обсуждениях. Награждение победителей пройдет 30 августа. Призовой фонд – 3 млн рублей.

Музей расположен по адресу: улица Луначарского, 6. Время работы выставки – с 11.00 до 20.00 без выходных. Вход свободный. Также проекты размещены на официальном сайте конкурса.

В 2032 году Курск отметит тысячелетний юбилей. В считанные дни куряне узнают, как преобразится любимый город к этой дате.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске пройдут отключения электроэнергии
В Курске выбрали лучшую форель
Под Курском полицейские сожгли коноплю
В Курской области строят еще один животноводческий комплекс
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
По Курской области курсирует «Поезд Победы»
Железнодорожный вокзал Курска заиграл новыми огнями
Курские пожарные вывели из полыхающей квартиры мужчину
Владимир Гребенкин назначен и.о. замглавы Курска
Курский пенсионер выдавал наркотики за укроп
В Курске на Весенних проездах начался ремонт дорог
В Курске заменят около 26 тысяч светильников
В Курске пройдет инклюзивный семейный слет
Курская выпускница заплатит три тысячи рублей за шпаргалку на ЕГЭ
Житель Курска оплатил долги по алиментам, чтобы выехать за границу
Курский полицейский завоевал в Китае три золотых медали
В Курске на проспекте Дериглазова нашли мину
Писатель Александр Лапин дал интервью телеканалу «Россия 24»
В Курске под колесами ВАЗа погибла 19-летняя девушка
В Курске утонул 15-летний подросток
Владимир Гребенкин покинул пост председателя комитета молодежи
Под Курском пройдет Пенская ярмарка
Курянин на КаМАзе упал в реку и остался без ноги
14 августа во Льгове выключат газ
В Курске за сбыт наркотиков осудили бывшего полицейского