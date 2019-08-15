В Курске открылась выставка «Курск 2032»

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-15T11:35:53+03:00

В считанные дни куряне узнают, как преобразится любимый город Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В краеведческом музее Курска открылась выставка работ второго этапа архитектурного конкурса «Курск 2032». Конкурсанты представили свое видение реновации исторического центра Курска, благоустройства реки Тускарь и Боевой дачи.

На втором этапе они разработали итоговые проекты на основе своих концепций с учетом предложений, поступивших от курян на общественных обсуждениях. Награждение победителей пройдет 30 августа. Призовой фонд – 3 млн рублей.

Музей расположен по адресу: улица Луначарского, 6. Время работы выставки – с 11.00 до 20.00 без выходных. Вход свободный. Также проекты размещены на официальном сайте конкурса.

В 2032 году Курск отметит тысячелетний юбилей. В считанные дни куряне узнают, как преобразится любимый город к этой дате.

ИСТОЧНИК KP.RU