2019-08-15T10:52:01+03:00
Победа

По Курской области курсирует «Поезд Победы»

Акция приурочена к 76-летней годовщины разгрома фашистских захватчиков на Курской дуге
Яна ШЕЛЕСТ
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Тянет состав советский паровоз П-36Тянет состав советский паровоз П-36
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14 августа с железнодорожного вокзала Курска отправился «Поезд Победы». Памятная акция приурочена к празднованию 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков на Курской дуге.

Сегодня «Поезд Победы» отправился по маршруту «Курск – Поныри»

Сегодня «Поезд Победы» отправился по маршруту «Курск – Поныри»

Тянет состав советский паровоз П-36, так называемый «Генерал». В нем едут 150 человек - ветераны, волонтеры и молодые железнодорожники. Маршрут поезда проходит по населенным пунктам, на территории которых разворачивались события Курской битвы.

В поезде едут 150 человек - ветераны, волонтеры и молодые железнодорожники

В поезде едут 150 человек - ветераны, волонтеры и молодые железнодорожники

Вчера состав проследовал в направлении «Курск – Мармыжи». На станции Охочевка прошел памятный митинг, на котором выступили Роман Старовойт и ветеран Великой Отечественной войны Михаил Булатов.

На каждой станции пассажиров поезда встречают местные жители. Во время стоянок проводят торжественные митинги и возлагают цветы к памятникам. Сегодня «Поезд Победы» отправился по маршруту «Курск – Поныри».

ИСТОЧНИК KP.RU

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