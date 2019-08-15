По Курской области курсирует «Поезд Победы»
14 августа с железнодорожного вокзала Курска отправился «Поезд Победы». Памятная акция приурочена к празднованию 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков на Курской дуге.
Сегодня «Поезд Победы» отправился по маршруту «Курск – Поныри»
Тянет состав советский паровоз П-36, так называемый «Генерал». В нем едут 150 человек - ветераны, волонтеры и молодые железнодорожники. Маршрут поезда проходит по населенным пунктам, на территории которых разворачивались события Курской битвы.
В поезде едут 150 человек - ветераны, волонтеры и молодые железнодорожники
Вчера состав проследовал в направлении «Курск – Мармыжи». На станции Охочевка прошел памятный митинг, на котором выступили Роман Старовойт и ветеран Великой Отечественной войны Михаил Булатов.
На каждой станции пассажиров поезда встречают местные жители. Во время стоянок проводят торжественные митинги и возлагают цветы к памятникам. Сегодня «Поезд Победы» отправился по маршруту «Курск – Поныри».
ИСТОЧНИК KP.RU