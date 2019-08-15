Железнодорожный вокзал Курска заиграл новыми огнями

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-15T10:10:13+03:00

Изменить размер текста: A A

14 августа вечером зажглись огни новой подсветки железнодорожного вокзала Курска. Работы проводятся в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по реконструкции вокзального комплекса. Она предусматривает модернизацию вокзала и платформ, совершенствование систем информирования, создание безбарьерной среды для маломобильных пассажиров вокзала.

В зале ожиданий вокзала уже заменили кресла, установили автоматические камеры хранения

В зале ожидания вокзала уже заменили кресла, установили автоматические камеры хранения и интерактивные информационные стойки. В ближайшее время заменят табло с расписанием и установят централизованную систему информирования. Также планируется реконструировать первую платформу и оборудовать детскую игровую площадку.

Железнодорожный вокзал в Курске открылся в 1952 году. Архитектор Игорь Явейн считал здание самым выдающимся из своих проектов. Величественное строение является монументальным памятником Курской битве и героическим воинам, погибшим одержавшим в ней победу. Покрасить вокзал в цвет запекшейся крови рекомендовал сам Сталин.

ИСТОЧНИК KP.RU