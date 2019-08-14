Владимир Гребенкин назначен и.о. замглавы Курска
Ранее он занимал пост руководителя областного комитета молодежи
Ранее Владимир Владимирович возглавлял комитет по делам молодежи и туризму
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С 14 августа Владимир Гребенкин назначен исполняющим обязанности заместителя главы Администрации города Курска с испытанием на шесть месяцев.
Ранее Владимир Владимирович возглавлял комитет по делам молодежи и туризму Курской области. С 13 августа 2019 года он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию
Исполнение обязанностей руководителя комитета возложено на Оксану Иванову, заместителя председателя регионального комитета по делам молодежи и туризму.
ИСТОЧНИК KP.RU