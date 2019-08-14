Владимир Гребенкин назначен и.о. замглавы Курска

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-14T16:49:11+03:00

Ранее Владимир Владимирович возглавлял комитет по делам молодежи и туризму

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С 14 августа Владимир Гребенкин назначен исполняющим обязанности заместителя главы Администрации города Курска с испытанием на шесть месяцев.

Ранее Владимир Владимирович возглавлял комитет по делам молодежи и туризму Курской области. С 13 августа 2019 года он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию

Исполнение обязанностей руководителя комитета возложено на Оксану Иванову, заместителя председателя регионального комитета по делам молодежи и туризму.

ИСТОЧНИК KP.RU