В Курске на Весенних проездах начался ремонт дорог

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-14T15:57:19+03:00

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Рабочие снимают старый асфальтФото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске на Весенних проездах началась реконструкция дорог. Протяженность участка составляет около одного километра.

Рабочие снимают старый асфальт и одновременно расчищают обочины проезжей части. Затем здесь уложат выравнивающий слой асфальтобетона.

Поверх нанесут прочный финишный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Потом нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU