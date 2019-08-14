В Курске на Весенних проездах начался ремонт дорог
Дорожники реконструируют порядка одного километра
Курские дорожники добрались до Весенних проездов.
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Рабочие снимают старый асфальтФото: Яна ШЕЛЕСТ
В Курске на Весенних проездах началась реконструкция дорог. Протяженность участка составляет около одного километра.
Рабочие снимают старый асфальт и одновременно расчищают обочины проезжей части. Затем здесь уложат выравнивающий слой асфальтобетона.
Поверх нанесут прочный финишный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Потом нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU