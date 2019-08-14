2019-08-14T15:57:19+03:00
Общество

В Курске на Весенних проездах начался ремонт дорог

Дорожники реконструируют порядка одного километра
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:

Курские дорожники добрались до Весенних проездов.

Изменить размер текста:

Рабочие снимают старый асфальт Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Рабочие снимают старый асфальтФото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске на Весенних проездах началась реконструкция дорог. Протяженность участка составляет около одного километра.

Рабочие снимают старый асфальт и одновременно расчищают обочины проезжей части. Затем здесь уложат выравнивающий слой асфальтобетона.

Поверх нанесут прочный финишный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Потом нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Гребенкин назначен и.о. замглавы Курска
Курский пенсионер выдавал наркотики за укроп
В Курске заменят около 26 тысяч светильников
В Курске пройдет инклюзивный семейный слет
Курская выпускница заплатит три тысячи рублей за шпаргалку на ЕГЭ
Житель Курска оплатил долги по алиментам, чтобы выехать за границу
Курский полицейский завоевал в Китае три золотых медали
В Курске на проспекте Дериглазова нашли мину
Писатель Александр Лапин дал интервью телеканалу «Россия 24»
В Курске под колесами ВАЗа погибла 19-летняя девушка
В Курске утонул 15-летний подросток
Владимир Гребенкин покинул пост председателя комитета молодежи
Под Курском пройдет Пенская ярмарка
Курянин на КаМАзе упал в реку и остался без ноги
14 августа во Льгове выключат газ
В Курске за сбыт наркотиков осудили бывшего полицейского