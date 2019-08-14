2019-08-14T14:48:29+03:00
Общество

В Курске пройдет инклюзивный семейный слет

Мероприятие состоится 22 августа на базе второго интерната
Яна ШЕЛЕСТ
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Мероприятие состоится 22 августа на базе второго интернатаМероприятие состоится 22 августа на базе второго интернатаФото: Из архива "КП"
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22 августа в 11.00 в Курске на базе школы-интерната № 2 имени Г. А. Карманова, расположенного в Парке Солянка, пройдет областной инклюзивный семейный слет «Дари добро от сердца к сердцу».

В рамках мероприятия предусмотрено медицинское, правовое, педагогическое и психологическое консультирование родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью, а также большая программа для детей с проведением мастер-классов, флешмоба, игр и развлечений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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