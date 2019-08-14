Курская выпускница заплатит три тысячи рублей за шпаргалку на ЕГЭ

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-14T14:00:56+03:00

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28 июня 2019 года выпускница одной из школ города Курска пришла сдавать Единый государственный экзамен по обществознанию. Будучи ознакомленной с порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах поведения экзамена, она принесла с собой шпаргалки. Нарушения зафиксировали наблюдатели.

Мировой суд признал девушку виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф в размере трех тысяч рублей. Девушка свою вину признала. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU