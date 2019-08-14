Житель Курска оплатил долги по алиментам, чтобы выехать за границу

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-14T13:38:46+03:00

Мужчине пришлось вернуться домой и оплатить задолженность Фото: Из архива "КП"

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Житель Курска задолжал своим двум детям по алиментам сто тысяч рублей. Судебный пристав ограничил мужчине выезд за пределы Российской Федерации.

Через некоторое время курянин решил выехать за границу, чтобы на берегу моря отметить свой день рожденья. Однако в аэропорту он не смог пройти паспортный контроль из-за действующего ограничения в праве выезда за пределы РФ.

Мужчине пришлось вернуться домой и оплатить задолженность перед детьми в полном размере. Ограничение права выезда в отношении бывшего должника отменили.

УФССП России по Курской области предупреждает жителей Курска и Курской области: прежде чем покупать турпутевки и планировать поездки за границу, оплатите все имеющиеся долги.

ИСТОЧНИК KP.RU