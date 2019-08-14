2019-08-14T12:28:06+03:00
Спорт

Курский полицейский завоевал в Китае три золотых медали

Всемирные игры проходят в Чэнду
Яна ШЕЛЕСТ
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Всемирные игры полицейских и пожарных проходят в ЧэндуВсемирные игры полицейских и пожарных проходят в Чэнду
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В Китае в городе Чэнду сейчас проходят XVIII Всемирные игры полицейских и пожарных.

Сотрудник конвойного подразделения УМВД по городу Курску, старший лейтенант полиции Антон Карпов завоевал еще две золотые медали в своей категории в соревнованиях по грепплингу и джиу-джитсу. Курский полицейский сразился со спортсменом из Кореи.

Первое золото на международном турнире Антону Карпову принесли соревнования по дзюдо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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