В Курске на проспекте Дериглазова нашли мину
Снаряд вывезли на полигон
Саперы изъяли мину калибром 82 мм и вывезли ее на полигон для уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
14 августа в «Службу спасения» по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Курске около проспекта Дериглазова.
На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Саперы изъяли мину калибром 82 мм и вывезли ее на полигон для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».
ИСТОЧНИК KP.RU