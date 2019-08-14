В Курске на проспекте Дериглазова нашли мину

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-14T12:13:28+03:00

Саперы изъяли мину калибром 82 мм и вывезли ее на полигон для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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14 августа в «Службу спасения» по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Курске около проспекта Дериглазова.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Саперы изъяли мину калибром 82 мм и вывезли ее на полигон для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».

ИСТОЧНИК KP.RU