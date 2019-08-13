2019-08-13T16:15:43+03:00
Звезды

Под Курском пройдет Пенская ярмарка

Ее посетит Надежда Крыгина
Яна ШЕЛЕСТ
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Надежда Крыгина примет участие в ярмарочном фестивале «С песней за гармошкой»Надежда Крыгина примет участие в ярмарочном фестивале «С песней за гармошкой»
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19 августа в селе Пены Беловского района пройдет ежегодная традиционная ярмарка. Для гостей готовят не только торгово-выставочную часть, но и масштабные развлекательные мероприятия.

Надежда Крыгина примет участие в ярмарочном фестивале «С песней за гармошкой». На него прибудут 16 творческих коллективов, гармонисты и частушечники из разных районов нашего региона.

Кстати, раньше Пенская ярмарка считалась третьей по значимости после Сорочинской и Миропольской. Торжественное открытие – в 11:00 на площади у Богоявленского храма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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