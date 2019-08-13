Под Курском пройдет Пенская ярмарка

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-13T16:15:43+03:00

Надежда Крыгина примет участие в ярмарочном фестивале «С песней за гармошкой»

Изменить размер текста: A A

19 августа в селе Пены Беловского района пройдет ежегодная традиционная ярмарка. Для гостей готовят не только торгово-выставочную часть, но и масштабные развлекательные мероприятия.

Надежда Крыгина примет участие в ярмарочном фестивале «С песней за гармошкой». На него прибудут 16 творческих коллективов, гармонисты и частушечники из разных районов нашего региона.

Кстати, раньше Пенская ярмарка считалась третьей по значимости после Сорочинской и Миропольской. Торжественное открытие – в 11:00 на площади у Богоявленского храма.

ИСТОЧНИК KP.RU