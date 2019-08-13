Курянин на КаМАзе упал в реку и остался без ноги
В сентябре 2018 года Алексей Верютин ехал на КамАЗе, груженом свеклой. В Медвенском районе тяжелый грузовик потерял управление, сбил металлические ограждения на мосту и упал в реку.
Двадцативосьмилетний Алексей выжил, но потерял левую ногу. Раздробленную конечность ампутировали ниже колена. Несчастный случай признали страховым, и Алексей проходит программу реабилитации: побывал в реабилитационном центре «Голубая речка», где ему помогли снова научиться ходить.
А теперь молодой человек сможет ездить на собственном автомобиле.
— Я очень рад, - говорит Алексей Верютин. – Машина нормальная, приспособленная для моих особенностей. Коробка автоматическая, кондиционер. Не ожидал, что получу автомобиль так быстро.
ИСТОЧНИК KP.RU