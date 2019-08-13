Курянин на КаМАзе упал в реку и остался без ноги

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-13T15:54:31+03:00

Молодой человек сможет теперь ездить на собственном автомобиле Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В сентябре 2018 года Алексей Верютин ехал на КамАЗе, груженом свеклой. В Медвенском районе тяжелый грузовик потерял управление, сбил металлические ограждения на мосту и упал в реку.

Двадцативосьмилетний Алексей выжил, но потерял левую ногу. Раздробленную конечность ампутировали ниже колена. Несчастный случай признали страховым, и Алексей проходит программу реабилитации: побывал в реабилитационном центре «Голубая речка», где ему помогли снова научиться ходить.

А теперь молодой человек сможет ездить на собственном автомобиле.

— Я очень рад, - говорит Алексей Верютин. – Машина нормальная, приспособленная для моих особенностей. Коробка автоматическая, кондиционер. Не ожидал, что получу автомобиль так быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU