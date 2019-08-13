2019-08-13T15:25:02+03:00
Происшествия

В Курске за сбыт наркотиков осудили бывшего полицейского

В колонии мужчина проведет шесть лет
Яна ШЕЛЕСТ
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В колонии мужчина проведет шесть летВ колонии мужчина проведет шесть летФото: Из архива "КП"
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В Курске бывшего сотрудника полиции осудили за превышение должностных полномочий, незаконный сбыт наркотиков и фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности.

В период с 1 по 16 апреля 2018 года сотрудник полиции предложил своему знакомому передать наркотики жителю села Любимовка, Большесолдатского района Курской области. 16 апреля при сбыте наркотического средства жителя села задержал полицейский. Для фиксации факта сбыта наркотика он вызвал следственно-оперативную группу.

В отношении жителя села Любимовка возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ — «Незаконный сбыт растений, содержащих наркотические средства». Факты фальсификации выявили сотрудники ФСБ, и передали их следственный комитет.

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Курской области собрал достаточно доказательств для вынесения судом в отношении бывшего полицейского приговора. Сотруднику полиции назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с лишением права в течение трех лет занимать должности на государственной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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