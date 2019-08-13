2019-08-13T14:50:32+03:00
Общество

В Курской области открывается охотничий сезон

На дичь можно будет ходить с 17 августа
Яна ШЕЛЕСТ
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Полиция буде проводить рейдыПолиция буде проводить рейдыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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17 августа в Курской области открывается охотничий сезон. На водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь можно будет ходить с 17 августа по 15 ноября, а охотиться на вальдшнепа разрешено с 17 августа по 31 декабря.

Чтобы исключить правонарушения, перед курскими охотоведами поставлена задача привлечь для проведения рейдов полицию.

«За нахождение граждан с оружием в состоянии алкогольного опьянения сотрудники полиции могут лишить охотников оружия и привлечь их административной ответственности», - сообщили в областном комитете лесного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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