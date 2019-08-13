В Курской области открывается охотничий сезон
На дичь можно будет ходить с 17 августа
Полиция буде проводить рейдыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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17 августа в Курской области открывается охотничий сезон. На водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь можно будет ходить с 17 августа по 15 ноября, а охотиться на вальдшнепа разрешено с 17 августа по 31 декабря.
Чтобы исключить правонарушения, перед курскими охотоведами поставлена задача привлечь для проведения рейдов полицию.
«За нахождение граждан с оружием в состоянии алкогольного опьянения сотрудники полиции могут лишить охотников оружия и привлечь их административной ответственности», - сообщили в областном комитете лесного хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU