Под Курском в страшной аварии погибли двое молодых парней

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-13T13:06:01+03:00

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Автомобиль съехал в кювет, а затем врезался в деревоФото: УМВД России по Курской области.

13 августа примерно в 6:15 утра 25-летний водитель автомобиля «Мазда-6» ехал по автодороге Курск – Льгов – Рыльск. На 141 километре данной трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением.

От удара машина загореласьФото: УМВД России по Курской области.

Автомобиль съехал в кювет, а затем врезался в дерево. От удара машина загорелась. Водитель и 25-летний пассажир погибли на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Водитель и 25-летний пассажир погибли на местеФото: УМВД России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU