Под Курском в страшной аварии погибли двое молодых парней
Смертельное ДТП под Курском.Материалы пресс-служб
Автомобиль съехал в кювет, а затем врезался в деревоФото: УМВД России по Курской области.
13 августа примерно в 6:15 утра 25-летний водитель автомобиля «Мазда-6» ехал по автодороге Курск – Льгов – Рыльск. На 141 километре данной трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением.
От удара машина загореласьФото: УМВД России по Курской области.
Автомобиль съехал в кювет, а затем врезался в дерево. От удара машина загорелась. Водитель и 25-летний пассажир погибли на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
Водитель и 25-летний пассажир погибли на местеФото: УМВД России по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU