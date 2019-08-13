2019-08-13T13:06:01+03:00
Происшествия

Под Курском в страшной аварии погибли двое молодых парней

Смертельное ДТП произошло в Рыльском районе [фото, видео]
Яна ШЕЛЕСТ
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Смертельное ДТП под Курском.Материалы пресс-служб

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Автомобиль съехал в кювет, а затем врезался в дерево Фото: УМВД России по Курской области.

Автомобиль съехал в кювет, а затем врезался в деревоФото: УМВД России по Курской области.

13 августа примерно в 6:15 утра 25-летний водитель автомобиля «Мазда-6» ехал по автодороге КурскЛьговРыльск. На 141 километре данной трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением.

От удара машина загорелась Фото: УМВД России по Курской области.

От удара машина загореласьФото: УМВД России по Курской области.

Автомобиль съехал в кювет, а затем врезался в дерево. От удара машина загорелась. Водитель и 25-летний пассажир погибли на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Водитель и 25-летний пассажир погибли на месте Фото: УМВД России по Курской области.

Водитель и 25-летний пассажир погибли на местеФото: УМВД России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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