2019-08-13T09:26:51+03:00
Общество

В районе Курской АЭС пройдут масштабные учения

Жителей просят соблюдать спокойствие
Яна ШЕЛЕСТ
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Жителей просят соблюдать спокойствиеЖителей просят соблюдать спокойствие
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С 13 по 15 августа 2019 года в районе промышленной площадки Курской АЭС под руководством командующего Центрального округа войск национальной гвардии РФ пройдут командно-штабные учения.

В них примут участие спецподразделения федеральной службы войск нацгвардии, спецтехника, вертолеты и беспилотник. В ходе учений проверят готовность войск национальной гвардии к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.

Энергоблоки Курской АЭС во время командно-штабного учения будут работать в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с данным мероприятием, не предусмотрены и проводиться не будут.

Администрация Курской АЭС обращается к жителям области с просьбой проявлять спокойствие и понимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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