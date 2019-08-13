В районе Курской АЭС пройдут масштабные учения
С 13 по 15 августа 2019 года в районе промышленной площадки Курской АЭС под руководством командующего Центрального округа войск национальной гвардии РФ пройдут командно-штабные учения.
В них примут участие спецподразделения федеральной службы войск нацгвардии, спецтехника, вертолеты и беспилотник. В ходе учений проверят готовность войск национальной гвардии к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.
Энергоблоки Курской АЭС во время командно-штабного учения будут работать в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с данным мероприятием, не предусмотрены и проводиться не будут.
Администрация Курской АЭС обращается к жителям области с просьбой проявлять спокойствие и понимание.
ИСТОЧНИК KP.RU