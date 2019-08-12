2019-08-12T16:40:58+03:00
Общество

238 курских пчеловодов получат компенсацию

Прием документов продлится до 20 августа
Яна ШЕЛЕСТ
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За 1 пчелиную семью выплатят 3150 рублейЗа 1 пчелиную семью выплатят 3150 рублейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Прием документов от курских пчеловодов на оформление компенсации в связи с массовой гибелью пчел, продлится до 20 августа. Пасечники, которые ранее не успели обратиться с заявлением на выплату или допустили ошибки в документах, могут теперь смогут это сделать.

Документы рассмотрит специальная комиссия, после чего будут приняты решения о выплате в каждом конкретном случае. По документам, принятым до 8 августа, выплаты получат 238 пчеловодов на общую сумму более 15 млн рублей. Выплаты начнутся в ближайшее время. За одну пчелиную семью выплатят 3150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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