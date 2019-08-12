2019-08-12T15:33:46+03:00
Экономика

В Курской области завершили уборку ранних зерновых

Земледельцы собрали более 4 млн тонн зерна
Яна ШЕЛЕСТ
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Самые плодородные поля в Медвенском районеСамые плодородные поля в Медвенском районеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Завершилась уборка ранних зерновых в Курской области. По данным регионального комитета АПК, обмолочено свыше 792 тысяч гектаров ранних зерновых культур, или сто процентов от плана. Намолот превысил 4 млн тонн зерна. Урожайность превышает 51 центнер с гектара.

Самые плодородные поля в Медвенском районе – более 55 центнеров с гектара. В Глушковском, Обоянском, Пристенском и Суджанском районах урожайность с одного гектара также превышает среднеобластную.

В этом году с учетом кукурузы на зерно валовой сбор зерновых культур ожидается в пределах 5 млн тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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