2019-08-12T13:23:02+03:00
Происшествия

Под Курском насмерть разбился водитель

Мужчина на «Сузуки» врезался в столб
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель скончался на месте, а 35-летний пассажир получил телесные поврежденияВодитель скончался на месте, а 35-летний пассажир получил телесные поврежденияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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11 августа примерно в половине шестого вечера 39-летний водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» ехал по автодороге КурскКасторное из поселка Черемисиново в сторону поселка Расховецкий. На третьем километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в столб ЛЭП.

От удара машина перевернулась в правый по ходу движения кювет. Водитель скончался на месте, а 35-летний пассажир получил телесные повреждения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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