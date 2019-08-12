Под Курском насмерть разбился водитель
Мужчина на «Сузуки» врезался в столб
Водитель скончался на месте, а 35-летний пассажир получил телесные поврежденияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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11 августа примерно в половине шестого вечера 39-летний водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» ехал по автодороге Курск – Касторное из поселка Черемисиново в сторону поселка Расховецкий. На третьем километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в столб ЛЭП.
От удара машина перевернулась в правый по ходу движения кювет. Водитель скончался на месте, а 35-летний пассажир получил телесные повреждения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU