В Курске отметили День физкультурника

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-12T12:44:39+03:00

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10 августа куряне отметили день физкультурника. В городе прошло множество спортивных мероприятий. В 10.00 в Детском парке на площади Перекальского стартовали Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч». В них приняли участие около 500 спортсменов.

На "ЗонеГазона" выступила Тина КанделакиФото: Яна ШЕЛЕСТ

В парке после реконструкции открылись две площадки для стритбола. Они станут основой центра уличного баскетбола. В 11.00 на Боевке начались соревнования по дворовому футболу. Восемь команд – из Курска и районов области боролись за право поехать на турнир в Санкт-Петербург.

Восемь команд боролись за право поехать на соревнования в Санкт-Петербург

В 14.00 на Театральной площади стартовал спортивный праздник «Территория силы». Здесь прошли соревнования по боевым единоборствам и функциональному многоборью. До начала состязаний журналистка, телеведущая, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки провела тренировку по кроссфиту.

На Боевке всех желающих ждали новые площадкиФото: Яна ШЕЛЕСТ

Тем временем на Боевке всех желающих ждали новые площадки для стритбола и крооссфита. Здесь же проходил молодежный фестиваль здорового образа жизни «ЗонаГазона – здоровый пикник», на котором также выступила Тина Канделаки.

Посетителям парка предлагали обширную программуФото: Яна ШЕЛЕСТ

Посетителям парка предлагали обширную программу: детский футбольный фестиваль, фестиваль воздушных змеев, фестиваль йоги, фестиваль «ГТО среди трудовых коллективов», мастер-класс по кросс-фиту, танцевальный джем, спортивный туризм, бодибилдинг, воркаут, стритбол, соревнования по бадминтону, пляжному волейболу, городкам, боче, фрисби, бамперболу, лекции о здоровом питании, настольный теннис, настольный хоккей, стрельба из лука, историческая реконструкция, водный туризм.

ИСТОЧНИК KP.RU