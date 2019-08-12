В Курске пройдет акция «Живи, лес!»
Лесоводы посадят деревья, соберут семена и проведут экскурсии
Акция стартует в сентябреФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
С сентября по октябрь в Курской области пройдет всероссийская акция «Живи, лес!». Лесоводы планируют посадить лес, очистить его от мусора, собрать семена лесных растений, провести экскурсии в музеи леса, дендрарии, пожарно-химические станции.
— Цель всероссийской акции «Живи, лес!» – привлечь внимание общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России. Для желающих принять участие в мероприятиях необходимо обращаться в ближайшее лесничество, - отметил председатель комитета лесного хозяйства Курской области Станислав Максименко.
ИСТОЧНИК KP.RU