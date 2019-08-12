В Курске пройдет акция «Живи, лес!»

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-12T12:08:47+03:00

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С сентября по октябрь в Курской области пройдет всероссийская акция «Живи, лес!». Лесоводы планируют посадить лес, очистить его от мусора, собрать семена лесных растений, провести экскурсии в музеи леса, дендрарии, пожарно-химические станции.

— Цель всероссийской акции «Живи, лес!» – привлечь внимание общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России. Для желающих принять участие в мероприятиях необходимо обращаться в ближайшее лесничество, - отметил председатель комитета лесного хозяйства Курской области Станислав Максименко.

ИСТОЧНИК KP.RU