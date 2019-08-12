В Курске почтили память погибшего АПРК

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-12T12:05:04+03:00

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12 августа 2000 года в водах Баренцева моря на глубине 108 метров затонул российский атомный подводный крейсер «Курск». Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. По числу жертв трагедия «Курска» - одна из крупнейших в послевоенной истории советского и российского подводного флота.

Возложение венков на МемориалеФото: Светлана ВОЛКОВА

19 лет минуло с тех трагических дней, когда все мы, прильнув к телевизорам и приёмникам, ждали новостей «оттуда», надеясь сначала на спасателей, потом на чудо… Но его не случилось.

В Курске гибель подводников восприняли как личную утрату, ведь с экипажем одноименного крейсера город связывала особая дружба, в его команде служили срочную службу многие куряне.

Траурные мероприятия прошли в Курске 12 августаФото: Светлана ВОЛКОВА

Прах двенадцати погибших подводников покоится в Городе воинской славы Курске на Мемориале павших в годы войны. Каждый год 12 августа жители города вместе с представителями общественных организаций и органов власти приходят сюда, чтобы почтить память жертв трагедии, произошедшей с АПРК.

В понедельник, 12 августа в 10.00 здесь по многолетней печальной традиции прошло возложение венков и цветов к памятнику членам экипажа АПРК «Курск».

В Курске похоронены 12 подводников АПРКФото: Светлана ВОЛКОВА

В учреждениях культуры города Курска в этот день состоятся также мероприятия, посвященные подвигу моряков. В их числе:

Обелиск в память о подводниках выполнен из фрагмента затонувшей АПРКФото: Светлана ВОЛКОВА

ЦД «Родина», 11.00 - открытие фотовыставки «Экипаж АПРК К-141»

ЦД «Ассоль», 15.30 - тематическая программа памяти экипажа АПРК «Курск».

Годовщина гибели АПРК "Курск".

ИСТОЧНИК KP.RU