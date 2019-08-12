СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-12T09:34:18+03:00

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В Курской области впервые прошли соревнования по триатлону. Региональный кубок разыграли в Курчатове. В состязаниях приняли участие порядка ста человек.

Фото: администрация Курской области

Триатлон-спринт стартовал с забега юных спортсменов. Дети в возрасте до 7 лет и 8-12 лет преодолели дистанцию в 500 и 1000 метров. Взрослые соревновались в плавании (750 метров на открытой воде), беге (пять километров) и велоспорте (20 километров). В смешанном триатлон-спринте приняла участие и команда администрации Курской области.

Фото: администрация Курской области

На соревнования приехал вице-президент Федерации триатлона России, ультрамарафонец Алексей Ческидов. Он отметил, что в Курской области есть все условия для проведения состязаний по триатлону, курянам повезло, так как в пруду-охладителе Курской АЭС теплая вода.

Фото: администрация Курской области

По итогам трех этапов в командном зачете победила команда Белгорода. На втором месте — сборная Курчатовской АЭС. Третье - у команды администрации Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU