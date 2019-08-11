В Курской области пропал 16-летний подросток

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-11T10:48:39+03:00

Уже четыре дня о местонахождении парня нет никакой информации

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16-летний парень из Курской области пропал 7 августа. Как сообщили волонтеры "Лизы Алерт" (Курск), Иван Котов из села Кремяное Кореневского района (город Льгов) ушел из дома и не вернулся.

Парень был одет предположительно в серую кофту, черные штаны, такого же цвета майку и обут в синие кроссовки. Рост Ивана - 180 см, имеет среднее телосложение, короткие темно-русые волосы, серые глаза. У подростка прыгающая походка.

Всех, кто обладает сведениями о местонахождении Ивана Котова, волонтеры просят звонить по номерам: 8 - 800 - 700 - 54 - 52 или 112.

Напомним, в Курске продолжаются поиски 88-летней Елены Лазаревой. Пожилая женщина ушла из дома вечером 9 августа и не вернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU