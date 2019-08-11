Тина Канделаки провела для курян тренировку по кроссфиту и провела лекцию о силе духа

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-11T10:33:40+03:00

Так в городе отмечали День физкультурника

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Спортивный праздник «Территория силы» прошел в Курске на Театральной площади. В рамках празднования Дня физкультурника перед драмтеатром развернулись площадки для единоборств и кроссфита.

Открытую тренировку по кроссфиту провела телеведущая и сопредседатель «Российского движения школьников» Тина Канделаки. Она показала упражнения, которые можно выполнять для поддержания физической формы в домашних условиях.

фото: пресс-служба администрации Курской области.

Затем праздник продолжился в парке «Боева дача». Там прошел большой фестиваль «Зона газона - здоровый пикник». Уже на этой площадке звездная гостья провела мотивационную лекцию «Сила духа, красоты и мысли». Тина Канделаки поговорила с курянами о современных технологиях, здоровом образе жизни, правильных пищевых привычках и саморазвитии.

Кроме того, в парке работал скалодром, зоны исторического фехтования, йоги и других видов спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU