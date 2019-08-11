2019-08-11T10:03:14+03:00
Происшествия

В Курске продолжаются поиски 88-летней пенсионерки

Елена Лазарева ушла на прогулку и не вернулась
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: предоставлено волонтерами.фото: предоставлено волонтерами.
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Поиски 88-летней пенсионерки из Курска продолжаются. Елена Лазарева ушла из дома вечером 9 августа, с прогулки пожилая женщина не вернулась. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" (Курск), за сутки поисков удалось только выяснить, что бабушка заходила в магазин возле дома. Ее зафиксировали камеры, после этого передвижение пенсионерки отследить не получилось.

Рост Елены Лазаревой - 150 см, глаза карие, волосы седые, имеет среднее телосложение. Ушла из дома в сине-белом халате, синих носках и фиолетовых шлепках. Скорее всего, пожилой человек провел весь день и всю ночь на улице, без денег, еды, в легкой одежде.

Всех, кто обладает сведениями о местонахождении Елены Сафаровны, волонтеры просят звонить по номерам: 8 - 800 - 700 - 54 - 52 или 112.

- Посмотрите внимательно на ориентировку, может быть, кто-то видел ее вчера, просмотрите записи своих видеорегистраторов, особенно, если ваш маршрут проходил в районе улицы Конорева и прилегающих к ней, сделайте репост записи у себя на страницах в соцсетях. Сообщите нам любую информацию, даже если вам кажется, что это несущественно, - обращаются поисковики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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