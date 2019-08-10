В Курске пройдет первенство Черноземья по картингу

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-10T11:22:48+03:00

В Курск съехались спортсмены из разных регионов России Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Чемпионат и первенство Черноземья по картингу состоятся в Курске.

10 и 11 августа в Курске на картодроме пройдут Чемпионат и Первенство Черноземья по картингу (4 этап) в личном и общекомандном зачетах.

Участие в соревнованиях примут спортивные автомобили в следующих классах: «Мини», «Супер-Мини», «Ракет», «Пионер», «Кадет», «Ракет-120», «Национальный-юниор», «ОK-Junior», «Национальный», «ОK», «KZ2», «KZ1».

Предварительно заявились около 70 участников. Спортсмены представляют Курск, Воронеж, Липецк, Москву, Белгород, Губкин, Старый Оскол, Орел, Тверь, Калугу, Тулу, Брянск и Санкт-Петербург.

Торжественное открытие соревнований - 10 августа в 12:30.

ИСТОЧНИК KP.RU