В Курске пройдет первенство Черноземья по картингу
Чемпионат и первенство Черноземья по картингу состоятся в Курске.
10 и 11 августа в Курске на картодроме пройдут Чемпионат и Первенство Черноземья по картингу (4 этап) в личном и общекомандном зачетах.
Участие в соревнованиях примут спортивные автомобили в следующих классах: «Мини», «Супер-Мини», «Ракет», «Пионер», «Кадет», «Ракет-120», «Национальный-юниор», «ОK-Junior», «Национальный», «ОK», «KZ2», «KZ1».
Предварительно заявились около 70 участников. Спортсмены представляют Курск, Воронеж, Липецк, Москву, Белгород, Губкин, Старый Оскол, Орел, Тверь, Калугу, Тулу, Брянск и Санкт-Петербург.
Торжественное открытие соревнований - 10 августа в 12:30.
ИСТОЧНИК KP.RU