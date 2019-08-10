В Курске снова отключат воду

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-10T09:55:32+03:00

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В связи с производством неотложных ремонтных работ 13 августа, во вторник с 8.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды на улицу 50 лет Октября (от ул. Дзержинского до ул. Суворовской) с прилегающими улицами, ул. Энгельса (от пл. Дзержинского до ул. Литовской), ул. Дзержинского, Пионеров, Красной Армии, Большевиков, Павлуновского, Чернышевского, Чехова, Ломоносова, Щепкина, Бочарова, Овечкина, Чумаковская.

Справки по телефону 70-06-14.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU