2019-08-09T17:20:29+03:00
Общество

10 августа на Боевой даче организуют одностороннее движение

В парке пройдет молодежный фестиваль
Яна ШЕЛЕСТ
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В парке пройдет Молодежный фестиваль здорового образа жизниВ парке пройдет Молодежный фестиваль здорового образа жизниФото: Яна ШЕЛЕСТ
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10 августа с 8.00 до 19.00 на территории Боевой дачи будет организовано одностороннее движение автотранспорта по улицам Мирная, Лысая Гора, Тускарная: по улице Мирной - от улицы Володарского до пересечения улиц Лысая Гора - Тускарная; по улице Лысая Гора - от пересечения улиц Лысая Гора – Тускарная в направлении улицы Льва Толстого; по улице Тускарной - от Кировского моста до улицы Лысая Гора.

В парке пройдет Молодежный фестиваль здорового образа жизни «Зона газона - здоровый пикник». Участников ждут различные спортивные площадки, мастер - классы, фудкорты, развлечения и музыка.

А самое главное - это то, что хедлайнером мероприятия выступит Тина Канделаки - генеральный продюсер главного спортивного канала страны «МАТЧ ТВ», журналист, общественный деятель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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