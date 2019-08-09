В Курске почтят память погибших подводников

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-09T17:03:43+03:00

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12 августа в 10.00 в Курске на Мемориале павших в годы войны состоится возложение венков и цветов к памятнику членам экипажа АПРК «Курск». Во всех учреждениях культуры города пройдут мероприятия, посвященные подвигу моряков:

в «Сказке» в 10.00 – тематическая программа «Памяти экипажа АПРК «Курск»;

в «Юность», в 10.00 - выставка фоторабот, посвященная АПРК «Курск»;

в «Мире», в 10.30 - тематическая программа «Последний причал»;

в «Родине», в 11.00 - открытие фотовыставки «Экипаж АПРК К-141»

в «Ассоли», в 15.30 - тематическая программа памяти экипажа АПРК «Курск».

Российский атомный подводный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли. В Курске гибель подводников восприняли как личную утрату, с экипажем одноименного крейсера город связывала особая дружба, в его команде служили срочную службу многие куряне.

ИСТОЧНИК KP.RU