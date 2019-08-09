2019-08-09T16:46:38+03:00
Общество

В курском «Орленке» открывается смена РДШ

В лагерь заедут 270 школьников
Яна ШЕЛЕСТ
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Торжественное открытие смены РДШ состоится 12 августа в 17.00Торжественное открытие смены РДШ состоится 12 августа в 17.00Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 9 по 29 августа 270 школьников станут участниками профильной смены детского актива регионального отделения «Российского движения школьников», которая пройдет в живописном месте - в урочище Солянка на базе лагеря «Орленок».

Ребят ожидает насыщенная программа: «Классные встречи» с интересными людьми, мастер-классы, квесты, дискуссии, спортивные соревнования, интеллектуальное шоу, школьный фестиваль юмора, фестиваль детского кино и многое другое.

Особое внимание будет уделено формированию у участников смены так называемых Soft skills («мягких навыков») - умению общаться, работать в команде, планировать свою деятельность, работать с информацией, развивать критическое мышление.

Торжественное открытие смены РДШ состоится 12 августа в 17.00. В рамках мероприятия пройдет акция книгодарения: почетные гости и юные активисты РДШ обменяются любимыми детскими книгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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