В курском «Орленке» открывается смена РДШ

СЕГОДНЯ 16:46 2019-08-09T16:46:38+03:00

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С 9 по 29 августа 270 школьников станут участниками профильной смены детского актива регионального отделения «Российского движения школьников», которая пройдет в живописном месте - в урочище Солянка на базе лагеря «Орленок».

Ребят ожидает насыщенная программа: «Классные встречи» с интересными людьми, мастер-классы, квесты, дискуссии, спортивные соревнования, интеллектуальное шоу, школьный фестиваль юмора, фестиваль детского кино и многое другое.

Особое внимание будет уделено формированию у участников смены так называемых Soft skills («мягких навыков») - умению общаться, работать в команде, планировать свою деятельность, работать с информацией, развивать критическое мышление.

Торжественное открытие смены РДШ состоится 12 августа в 17.00. В рамках мероприятия пройдет акция книгодарения: почетные гости и юные активисты РДШ обменяются любимыми детскими книгами.

ИСТОЧНИК KP.RU