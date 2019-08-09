В курском «Орленке» открывается смена РДШ
С 9 по 29 августа 270 школьников станут участниками профильной смены детского актива регионального отделения «Российского движения школьников», которая пройдет в живописном месте - в урочище Солянка на базе лагеря «Орленок».
Ребят ожидает насыщенная программа: «Классные встречи» с интересными людьми, мастер-классы, квесты, дискуссии, спортивные соревнования, интеллектуальное шоу, школьный фестиваль юмора, фестиваль детского кино и многое другое.
Особое внимание будет уделено формированию у участников смены так называемых Soft skills («мягких навыков») - умению общаться, работать в команде, планировать свою деятельность, работать с информацией, развивать критическое мышление.
Торжественное открытие смены РДШ состоится 12 августа в 17.00. В рамках мероприятия пройдет акция книгодарения: почетные гости и юные активисты РДШ обменяются любимыми детскими книгами.
ИСТОЧНИК KP.RU