185 работников КПД попали под сокращение

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-09T15:15:31+03:00

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Курский завод КПД переходит на новые технологии строительства. В связи с этим происходит корректировка штатного расписания. 185 работников попадают под сокращение.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель вправе расторгать трудовые договора с сотрудниками. При этом зя три месяца до этого он должен не позднее уведомить профсоюзную организацию. Работники предупреждаются персонально под роспись, не менее чем за два месяца до увольнения.

При этом руководство обязано предложить каждому работнику другую вакансию - это может быть нижестоящая должность или нижеоплачиваемая работа. Преимущественное право сохранить место работы имеют сотрудники с более высокой производительностью труда и квалификацией.

Комитет по труду и занятости населения Курской области сообщил, что на сегодняшний день в регионе свободно 8227 вакансий, которые могут предложить в центрах занятости населения по месту жительства. Там же готовы оказать консультации, касающиеся соблюдения трудовых прав граждан, а при необходимости направить на профессиональное переобучение.

Телефон горячей линии комитета по труду и занятости населения Курской области (4712) 58-59-45, 34-40-45. Телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Курской области (4712) 52-98-32.

ИСТОЧНИК KP.RU