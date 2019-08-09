2019-08-09T14:57:52+03:00
Происшествия

Под Курском иномарка перевернулась в кювет

ДТП произошло на федеральной трассе
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе каждый день регистрируют несколько ДТПВ регионе каждый день регистрируют несколько ДТПФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 8 августа примерно в шесть часов вечера.

59-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигался по автодороге «М2-Крым» в направлении из поселка Крупец в Рыльск. В пути следования, на 134 километре, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на обочину по ходу движения и перевернулся в кювет, сообщили в ГИБДД. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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