Под Курском иномарка перевернулась в кювет

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-09T14:57:52+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 8 августа примерно в шесть часов вечера.

59-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигался по автодороге «М2-Крым» в направлении из поселка Крупец в Рыльск. В пути следования, на 134 километре, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на обочину по ходу движения и перевернулся в кювет, сообщили в ГИБДД. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU