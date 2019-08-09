2019-08-09T14:57:40+03:00
Недвижимость

В Курске пройдут краткосрочные отключения горячей волы

«Квадра» испытает сети на тепловые потери
Яна ШЕЛЕСТ
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Испытания в зоне обслуживания ТЭЦ СЗР пройдут с 13 по 15 августаИспытания в зоне обслуживания ТЭЦ СЗР пройдут с 13 по 15 августаФото: Из архива "КП"
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С 13 августа компания «Квадра» начнет испытания сетей на тепловые потери. Эти работы проводятся раз в пять лет, чтобы определить, сколько тепла теряют трубопроводы через изоляцию.

Испытания в зоне обслуживания ТЭЦ СЗР пройдут с 13 по 15 августа, ТЭЦ-4 – с 16 по 18 августа, ТЭЦ-1 – с 20 по 22 августа. На это время будет приостановлена подача горячей воды в части районов Центрального и Сеймского округов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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